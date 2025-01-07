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Німецький вінгер продовжить контракт із Аль-Ахлі Доха.

Колишній атакуючий півзахисник збірної Німеччини Юліан Дракслер, який зараз виступає за Аль-Ахлі Доха, вирішив залишитися в Катарі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 31-річний німець вже підписав із катарським клубом "топовий" новий контракт до 2028 року, відхиливши усі інші пропозиції, які йому надходили.

Зазначається, що Дракслер комфортно почуває себе як у клубі, так і в країні, тому вирішив пов'язати своє майбутнє з Аль-Ахлі Доха.

У поточному сезоні Юліан Дракслер провів 13 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює німецького універсала в 4 мільйони євро.