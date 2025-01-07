Спеціаліст працює з національною командою з 2012 року.
Дідьє Дешам, Getty Images
07 січня 2025, 23:37
Дідьє Дешам у середу, 8 січня, оголосить про своє майбутнє прощання зі збірною Франції, передає видання L'Équipé.
Залишити "Ле Бле" 56-річний французький спеціаліст має після наступного чемпіонату світу. Його в 2026 році прийматимуть Канада, Мексика та США.
За даними L'Équipé, рішення про свій відхід Дешам прийняв ще кілька місяців тому. Збірну Франції він очолює з липня 2012 року.
Національна команда під його керівництвом провела вже 165 матчів. Нагадаємо, що в 2018 році Франція виграла чемпіонат світу, а в сезоні-2020/21 — Лігу націй.
Нагадаємо, французи можуть опинитися в одній кваліфікаційній групі ЧС-2026 з Україною.