Завершилася 1049 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 155 бригаду, де сотні бійців пішли у СЗЧ, посилили. Вона виконує завдання в повному складі — заявили у Генштабі.

🔸 Уряд звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів після скандалу щодо приниження захисника.

🔸 Український пілот на F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт. У Повітряних силах ЗСУ стверджують, що це вперше в історії застосування Fighting Falcon.

🔸 Спецпосланець Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог відклав свій візит до України. Тепер очікується, що він приїде після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

🔸 Трамп дорікнув Байдену за його підтримку щодо приєднання України до НАТО.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав 28 авіаційних ударів, скинувши при цьому 59 КАБ, 750 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого. На даний час триває одна атака противника в районі Тавільжанки.

Агресор здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. Наші оборонці успішно відбили всі атаки, противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку за день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка. Тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка. Противник застосовував 16 керованих авіаційних бомб по Покровську.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 171 та поранили 218 окупантів загалом на даному напрямку; знищили дві бойові броньовані машини та два мотоцикли, крім того, суттєво пошкодили танк та чотири автомобілі загарбників.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Времівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне, два боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники за сьогодні відбили 25 атак окупантів, триває ще шість боєзіткнень.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 100-ї окремої механізованої бригади, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 79-го прикордонного загону, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні багато нарад.

Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємось до «Рамштайну».

Доповідь Служби зовнішньої розвідки – багато питань, наші перспективи.

Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З української сторони ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!