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Найтитулованіший клуб Китаю не зміг пройти процедуру ліцензування.

Гуанчжоу у 2019 році, Getty Images

Гуанчжоу у 2019 році, Getty Images

Восьмиразовий чемпіон Китаю Гуанчжоу втратив професійний статус, повідомляє клубна прес-служба.

Керівництво китайського клубу вирішило відмовитися від участі у всіх турнірах через борги.

Два роки тому клуб був понижений до другого дивізіону країни, а зараз Гуанчжоу провалив процедуру ліцензування на сезон 2025 року.

Нагадаємо, Гуанчжоу був заснований у 1954 році — золотий період клубу припав з 2011 по 2019 роки, коли було взято вісім чемпіонських титулів.

Також "тигри" є дворазовими переможцями Ліги чемпіонів АФК (2013 та 2015). Гуанчжоу залишається єдиним китайським клубом, який зміг виграти найпрестижніший турнір.