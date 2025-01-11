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Аргентинець залишається в Маямі, але є нюанс...

Інтер Маямі домовився про новий контракт зі своїм супер зірковим нападником Ліонелем Мессі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, нова угода з аргентинцем буде розрахована до кінця 2026 року.

Зазначається, що 37-річний футболіст прийняв рішення продовжити угоду, щоб зіграти на ЧС-2026.

Водночас у новому контракті передбачений пункт про можливість Мессі піти в оренду в один з європейських клубів у період із кінця 2025 до початку 2026 року, коли в МЛС не проводять матчів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2025 року.

В минулому розіграші МЛС Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 22 матчі, забив 21 гол та віддав 11 результативних передач.