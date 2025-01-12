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Форвард з’явився на останні хвилини гри незадовго до вирішального м’яча.

У рамках вісімнадцятого туру грецької Суперліги Олімпіакос на власному полі приймав Аріс.

"Червоно-білі" поступались за рахунком від 35 хвилини, хоча в складі суперників вимушено залишив поле через травму сенегальський нападник Клейтон Ндіанді.

Однак Аріс, поступаючись за майже всіма параметрами статистики за ходом протистояння, тривалий час утримував перевагу.

Утім, на 50 хвилині грецький нападник Харалампос Костулас відновив перевагу з появи на полі на заміну після перерви, і він же в підсумку й приніс перемогу Олімпіакосу на 90+6 хвилині гри.

При цьому Аріс грав у меншості через вилучення захисника Мартіна Монтої на 72 хвилині.

Також треба відзначити появу українського нападника Романа Яремчука на полі на 88 хвилині замість Желсона Мартінша.

Олімпіакос — Аріс 2:1

Голи: Костулас, 50, 90+6 — Морон, 35

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Б’янкон, Карму, Ортега — Ессе (Коштінья, 77), Гарсія (Музакітіс, 46) — Мартінш (Яремчук, 85), Шикінью (Стаменич, 90+11), Вельде (Костулас, 46) — Ель-Каабі.

Аріс: Хуліан — Монтоя, Велес, Брабец, Фрідек — Сіфуентес, Мончу — Діанді (Кіке, 15, Фетфацідіс, 48), Даріда (Роз, 79), Сулейманов — Морон (Квайсон, 79).

Попередження: Вельде, Музакітіс — Монтоя, Кіке

Вилучення: Монтоя, 72 (друге попередження)