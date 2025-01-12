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Колумбієць переїде до Мексики?

Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес зацікавив мексиканський клуб Леон. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 33-річний колумбієць також зацікавлений у пропозиції через можливість зіграти на клубному чемпіонаті світу. При цьому наголошується, що точного рішення поки що не ухвалено, оскільки у Родрігеса є інші пропозиції з Колумбії та Аргентини.

Нагадаємо, що Хамес розірвав контракт із Райо Вальєкано і залишив клуб в якості вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Хамес Родрігес може стати гравцем мексиканської Америки.