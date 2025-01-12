Хамес, getty images
12 січня 2025, 20:16
Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес зацікавив мексиканський клуб Леон. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 33-річний колумбієць також зацікавлений у пропозиції через можливість зіграти на клубному чемпіонаті світу. При цьому наголошується, що точного рішення поки що не ухвалено, оскільки у Родрігеса є інші пропозиції з Колумбії та Аргентини.
Нагадаємо, що Хамес розірвав контракт із Райо Вальєкано і залишив клуб в якості вільного агента.
Раніше повідомлялося, що Хамес Родрігес може стати гравцем мексиканської Америки.