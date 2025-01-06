Іспанія

Колумбієць хоче залишити Іспанію.

Півзахисник Райо Вальєкано Хамес Родрігес може покинути іспанський клуб, як вільний агент найближчими днями. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, наразі між сторонами тривають переговори про розірвання контракту. Наступним місцем роботи 33-річного колумбійця може стати мексиканська Америка.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Хамес Родрігес відіграв за Райо сім матчів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що Хамес став найкращим гравцем Копа Америка-2024.