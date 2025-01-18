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Бразилець не визначився зі своїм майбутнім.

Нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар не визначився зі своїм майбутнім та припускає, що може залишитися в Саудівський Аравії. Цитує зіркового бразильця Фабріціо Романо.

"Саудівська Аравія здивувала мене. Можливість того, що я залишуся в Саудівській Аравії після закінчення контракту, існує. Подивимося, за шість місяців багато що може змінитися" — заявив Неймар.

Чинна угода гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один рік.

Зазначимо, що бразилець пропустив близько року через травму і в нинішньому сезоні відіграв лише 42 хвилини у двох матчах.

Раніше повідомлялося, що Неймар отримав пропозицію з МЛС.