Бразилець не визначився зі своїм майбутнім.
Неймар, getty images
18 січня 2025, 13:06
Нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар не визначився зі своїм майбутнім та припускає, що може залишитися в Саудівський Аравії. Цитує зіркового бразильця Фабріціо Романо.
"Саудівська Аравія здивувала мене. Можливість того, що я залишуся в Саудівській Аравії після закінчення контракту, існує. Подивимося, за шість місяців багато що може змінитися" — заявив Неймар.
Чинна угода гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один рік.
Зазначимо, що бразилець пропустив близько року через травму і в нинішньому сезоні відіграв лише 42 хвилини у двох матчах.
Раніше повідомлялося, що Неймар отримав пропозицію з МЛС.