Северная Америка

Це вже цікавіше, аніж просто повернення на батьківщину.

Бразильський нападник Неймар влітку 2023 року перейшов із французького Парі Сен-Жермен до аравійського Аль-Хіляля за 90 млн євро, і це був яскравий приклад трансферу, який жодним чином не окупився в суто спортивному плані.

Бо майже одразу по приїзду на Близький Схід гравця спідкала м’язова травма, а згодом і розрив хрестоподібної зв’язки, відновлення від якого тривало близько року, після чого через дефіцит тренувальної практики гравець отримав ще й травму підколінного сухожилля.

Очевидно, що з такою лікарняною історією ні про які спортивні досягнення за цей час для 32-річного виконавця не йдеться — усього сім матчів, один гол та три гольові передачі.

Відповідно й сам Аль-Хіляль почав замислюватись над тим, чи потрібен їм настільки дорогий гравець, який при цьому не з’являється на футбольному полі.

Спочатку розглядались варіанти з поверненням до рідного Сантоса, проте представник Неймара ці чутки спростував бодай на поточне трансферне вікно.

А наразі ж французька преса повідомляє, що представник американської МЛС Чикаго Файр вийшов на зв’язок із футболістом та пропрацьовує можливу майбутню угоду.