Завершилася 1061 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський ввів санкції проти Шуфрича, Мураєва, а Бойка позбавили звання Героя України.

🔸 У 2024 році армія рф втратила 434 тисячі особового складу. З них 150 тисяч — це загиблі, повідомив Сирський.

🔸 У нас немає системи, яка здатна перехопити «Орешник», але це спонукає нас створити її — заявив Сирський в інтерв’ю «ТСН».

🔸 Новим очільником Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного стане полковник Роман Качур.

🔸 На радіостанції «Армія FM» у Києві вибухнув боєприпас. Постраждала ведуча, її госпіталізували.

🔸 Попри війну, Україна є сучаснішою за деякі країни Європи у певних сферах — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

🔸 Військова омбудсменка за перші 20 днів роботи отримала майже 4 тисячі звернень.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 180 бойових зіткнень, противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори, крім цього ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Тринадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Вісімнадцять атак відбили українські воїни поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, всього було відбито дві атаки загарбників.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 88 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 150 та поранили 144 окупантів. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну бойову броньовану машину, 5 засобів супутникового зв'язку, також значно пошкоджено бойову броньовану машину, міномет, дві портативні станції РЕБ та одиницю автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом дня здійснив 13 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Дотепер точиться два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів КАБами в районі населеного пункту Новопіль, скинувши п’ять керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз штурмували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки. Успіху не мали.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили 14 атак загарбників. За уточненою інформацією, ворог за день завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!