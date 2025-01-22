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Гравець повернувся на батьківщину після періоду в чемпіонаті Індонезії.

Центральний півзахисник Раджа Наїнгголан підписав контракт із Локерен-Темсе, передає офіційний сайт клубу.

Очікується, що за представника другого дивізіону 36-річний бельгієць виступатиме до кінця сезону-2024/25. Гравець перебував у статусі вільного агента з липня 2024 року.

𝙍𝘼𝘿𝙅𝘼 𝙄𝙎 𝙃𝙀𝙍𝙀. ⚔️ pic.twitter.com/BmAo5ndBgR — KSC Lokeren — Temse (@KSCLokeren) January 22, 2025

До цього Наїнгголан із кінця листопада 2023-го пограв за індонезійську Бхаянгкару. На його рахунку один гол і три асисти в 10 матчах.

Раджа найбільш відомий виступами за Кальярі, Рому та Інтер у Серії А. Також півзахисник провів 30 поєдинків за збірну Бельгії, відзначившись шістьма голами та трьома асистами.

"Виживання все ще є першочерговою метою Локерен-Темсе, а з талантом і досвідом Раджі Наїнгголана її досягнення, безсумнівно, стане ближчим", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Локерен-Темсе після 16-ти зіграних матчів другого бельгійського дивізіону йде 11-м (із 16-ти) у турнірній таблиці. Від зони вильоту команду Ганса Корнеліса відділяють усього три очки.