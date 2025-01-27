Роналду потрібна допомога в атаці.
Віктор Боніфейс, getty images
27 січня 2025, 17:53
Ан-Наср може підписати нападника леверкузенського Баєра Віктора Боніфейса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, саудівський клуб розпочав офіційні переговори з "фармацевтами" щодо придбання нігерійського форварда.
Зазначається, що в якості альтернативи розглядається форвард Астон Вілли Джон Дуран. Однак бірмінгемці, як і раніше, виступають категорично проти продажу колумбійця.
Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Віктор Боніфейс відіграв за Баєр 15 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.