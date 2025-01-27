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Роналду потрібна допомога в атаці.

Ан-Наср може підписати нападника леверкузенського Баєра Віктора Боніфейса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саудівський клуб розпочав офіційні переговори з "фармацевтами" щодо придбання нігерійського форварда.

Зазначається, що в якості альтернативи розглядається форвард Астон Вілли Джон Дуран. Однак бірмінгемці, як і раніше, виступають категорично проти продажу колумбійця.

Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Віктор Боніфейс відіграв за Баєр 15 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.