Туреччина

Бразилець повертається в Туреччину.

Атакувальний півзахисник саудівського Ан-Насра Андерсон Таліска переходить у стамбульський Фенербахче. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, футболіст підпише контракт до 2026 року. Між сторонами узгоджуються останні деталі переходу.

Таліска свого часу запам’ятався європейським уболівальникам своїми виступами за лісабонську Бенфіку та турецький Бешикташ, однак після початку 2019 року пов’язував своє майбутнє з віддаленими колективами — китайським Гуанчжоу Еверграндом та аравійським Ан-Насром.

Цього сезону Андерсон Таліска відіграв за Ан-Наср 19 матчів та забив 8 голів.