Інше

Легендарний португалець висловився про протистояння з легендарним аргентинцем.

Зірковий нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував характер своїх взаємовідносин із не менш зірковим нападником Інтер Маямі Ліонелем Мессі, з яким протягом кар'єри у нього було запекле індивідуальне протистояння спортивного характеру.

"Мої стосунки з Ліонелем Мессі ніколи не були поганими — навіть навпаки.

Чи побачимо ми в майбутньому гравців зі статистикою, подібною до нашої? Це було б чудово для футболу, але я думаю, що це буде дуже складно втілити у реальність", — розповів Кріштіану Роналду в інтерв'ю для Еду Агірре

Зазначимо, що публікація повного інтерв'ю Кріштіану Роналду, яке він дав журналіст Еду Агірре, запланована на 3 лютого.