Легендарний португалець висловився про протистояння з легендарним аргентинцем.
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, Getty Images
30 січня 2025, 20:33
Зірковий нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував характер своїх взаємовідносин із не менш зірковим нападником Інтер Маямі Ліонелем Мессі, з яким протягом кар'єри у нього було запекле індивідуальне протистояння спортивного характеру.
"Мої стосунки з Ліонелем Мессі ніколи не були поганими — навіть навпаки.
Чи побачимо ми в майбутньому гравців зі статистикою, подібною до нашої? Це було б чудово для футболу, але я думаю, що це буде дуже складно втілити у реальність", — розповів Кріштіану Роналду в інтерв'ю для Еду Агірре
Зазначимо, що публікація повного інтерв'ю Кріштіану Роналду, яке він дав журналіст Еду Агірре, запланована на 3 лютого.