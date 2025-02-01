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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 січня 2025 року.

Завершилася 1073 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію нібито слів Буданова про загрозу існуванню України без перемовин до літа. Слідчі вважають, що це було розголошенням державної таємниці.

🔸 Командування Сил безпілотних систем підтвердило використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою.

🔸 «Я поговорю з путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значиме. Ми хочемо закінчити цю війну», — заявив президент США Дональд Трамп. Він також додав, що веде «дуже серйозне обговорення» з рф щодо завершення війни в Україні та наголосив, що цій війні треба «покласти кінець».

🔸 Міноборони звільнило раніше відсторонену Марину Безрукову з посади очільниці Агенції оборонних закупівель. Тимчасово виконувачем обов’язків директора, як і казали раніше, буде Арсен Жумаділов.

🔸 У Німеччині суд призначив довічне ув’язнення 37-річному громадянину Молдови, якого визнали винним у вбивстві 9-річної української біженки Валерії, що сталося торік у червні.

🔸 У Фінляндії розповіли про деталі воєнних злочинів, у яких звинувачують одного з лідерів російського угруповання «Русич» Яна Петровського. Зокрема, йдеться про страту українських військових та вирізання на щоці одного з них символу угруповання.

🔸 Військовий Сергій Гнезділов, який повертається на службу після публічного СЗЧ, заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини через «десятки порушень» у діях прокурорів та ДБР.