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Клуб знову переживає не найкращий сезон на внутрішній арені.

Напередодні на стадії 1/8 фіналу Кубка Шотландії сталась сенсаційна подія — багаторазовий чемпіон країни Рейнджерс на власному полі поступився скромному Квінс Парк, який представляє середину таблиці другого за силою дивізіону країни (0:1).

Ця поразка для "рейнджерів" мала великий історичний контекст, оскільки ще ніколи в своїй 153-річній історії вони не поступались у рамках цього турніру команді ж нижчого дивізіону на власному полі.

Окрім цього, Рейнджерс востаннє програвав подібним колективам аж у далекому 1967 році.

Бельгійський тренер команди Філіп Клеман прогнозовано опинився серед головних мішеней для критики від фанатів клубу, оскільки й у чемпіонаті справи в колективу йдуть не найкращим чином — 13 очок відставання від Селтіка в чемпіонських перегонах за підсумком 25 зіграних матчів.

Єдина втіха при цьому — восьме місце в основному раунді Ліги Європи УЄФА, яке дало команді можливість оминути попередню стадію плей-оф цього турніру.