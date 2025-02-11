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Значна невдача підопічних Олексія Бєліка.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Юнацької ліги УЄФА-2024/25 Гоффенгайм на Дітмар-Гопп-Штадіон приймав Шахтар.

Господарі поля доволі швидко вийшли вперед, також встигнувши подвоїти свою перевагу ще до завершення першого тайму. У другій половині зустрічі німці довели рахунок до розгромного, а на гол Дениса Сметани своїм дублем відповів Джеймі Велінг, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Гоффенгайм U-19 — Шахтар U-19 5:1

Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44 (пен.), Міхелер, 55 (пен.), Велінг, 82, 90+4 (пен.) — Сметана, 74

Шахтар U-19: Баглай, Дрозд, Милокост, Башмарін, Данковський, Давиденко (Сметана, 62), Бундаш (Ющенко, 62), Галонський (Калюжний, 46), Тютюнов (Середа, 83), Цуканов, Ломага (Петрук, 46)

Вилучення: Милокост, 41, Башмарін, 87 (обидва — друге попередження), Цуканов, 90+4

Нагадаємо, раніше в плей-оф Юнацької ліги УЄФА Динамо Київ поступилося Аталанті в драматичній серії пенальті.