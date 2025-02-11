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Київська команда примудрилася згаяти перевагу в два м'ячі в основний час матчу.

Київське Динамо у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА поступилося Аталанті у серії післяматчевих пенальті.

Аталанта відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Лоренцо Бонсіньйорі.

Потім на 23 хвилині Анрі Камара зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло, а через п'ять хвилин Матвій Пономаренко вивів "біло-синіх" уперед. Наприкінці першого тайму Дмитро Кремчанін забив третій м'яч у ворота італійської команди.

У другому таймі здавалося, що все йде до позитивного результату, але на 63 хвилині Вінченцо Даміано відіграв один м'яч, а через сім хвилин Кандас Фіогбе зрівняв цифри на табло.

У підсумку матч перейшов у серію пенальті, де були сейви воротарів та попереччини, і в результаті якої далі пройшла Аталанта з рахунком 7:6.

Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 3:3 (серія пенальті 6:7)

Голи: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанін, 45 — Бонсіньйорі, 12, Даміано, 63, Фіогбе, 70.

Динамо Київ U-19: Суркіс, Коробов (Третяк, 80), Захарченко, Сизонюк (Білий, 90+3), Губенко, Пеікрішвілі, Саленко, Осипенко (Люсін, 80), Редушко (Андрейко, 75), Кремчанін, Пономаренко.

Аталанта U-19: Дзанкі, Гецці (Сімонетто, 46), Таванті, Гоббо, Бананомі (Аррігоні, 84), Стеффанані, Гаріані (Фіогбе, 55), Іделе, Бонсіньйорі (Ісоа, 65), Бальдо (Даміано, 46), Камара.

Попередження: Коробов, Третяк, Пономаренко, Саленко — Іделе.