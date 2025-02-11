Лор'ян не розраховував на фулбека й відпустив його до Швейцарії.
Бенжамен Менді, fcz.ch
11 лютого 2025, 21:48
Лівий захисник Бенжамен Менді перебрався з Лор'яна до Цюриха, передає офіційний сайт швейцарського клубу.
Із 30-річним французом підписали контракт, розрахований до кінця червня 2026 року. Ймовірніше за все, Лор'ян гравець залишив на правах вільного агента.
Свій попередній клуб він представляв із літа 2023 року. У минулому сезоні Менді взяв участь у 15-ти матчах, відзначившись двома голами й одним асистом, тоді як у ході поточної кампанії на полі не з'являвся.
У чемпіонаті Швейцарії Цюрих після 23-х турів іде восьмим із 12-ти, лише сімома очками поступаючись лідируючому Базелю.
Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Бенжамен виграв суд проти Манчестер Сіті в справі про невиплату зарплати, а в липні 2023-го виконавця визнали невинним у зґвалтуванні.