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Лор'ян не розраховував на фулбека й відпустив його до Швейцарії.

Лівий захисник Бенжамен Менді перебрався з Лор'яна до Цюриха, передає офіційний сайт швейцарського клубу.

Із 30-річним французом підписали контракт, розрахований до кінця червня 2026 року. Ймовірніше за все, Лор'ян гравець залишив на правах вільного агента.

Свій попередній клуб він представляв із літа 2023 року. У минулому сезоні Менді взяв участь у 15-ти матчах, відзначившись двома голами й одним асистом, тоді як у ході поточної кампанії на полі не з'являвся.

У чемпіонаті Швейцарії Цюрих після 23-х турів іде восьмим із 12-ти, лише сімома очками поступаючись лідируючому Базелю.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Бенжамен виграв суд проти Манчестер Сіті в справі про невиплату зарплати, а в липні 2023-го виконавця визнали невинним у зґвалтуванні.