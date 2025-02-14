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Цікава заява англійської зірки.

Колишній півзахисник збірної Англії, а нині президент Інтер Маямі Девід Бекхем заявив, що шкодував про відхід із Манчестер Юнайтед до мадридського Реалу у 2003 році. Його слова наводить Players Sayings.

"Я б із задоволенням залишився в Манчестер Юнайтед до кінця кар'єри і нікуди б не йшов, але цьому просто не судилося статися. Найбільше в кар'єрі я шкодував про те, що перейшов у Реал", — заявив Бекхем.

Девід Бекхем перейшов з МЮ до Реалу влітку 2003 року за 37,5 млн. євро. За "галактікос" він загалом відіграв 159 матчів, забив 20 голів та віддав 51 результативну передачу.