Гравець допоміг лідеру чемпіонату Греції розгромити одного з аутсайдерів.
Роман Яремчук і Желсон Мартінш, x.com/olympiacosfc
16 лютого 2025, 19:33
Олімпіакос у рамках 23-го туру чемпіонату Греції-2024/25 гостював у Пансерраїкоса.
Центральний нападник Роман Яремчук на 62-й хвилині зустрічі замінив Аюба Ель-Каабі, за рахунку 3:0 на користь гостей, уже на 67-й отримавши жовту картку. Пізніше 29-річний українець асистував Желсону Мартіншу, який своїм голом поставив у матчі крапку.
Пансерраїкос — Олімпіакос 0:4
Голи: Ель-Каабі, 20, 27, Шикінью, 53, Мартінш, 75
На 20-й хвилині Ель-Каабі не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Після 23-х зіграних поєдинків колектив Хосе Луїса Менділібара йде першим у турнірній таблиці чемпіонату Греції, маючи 51 заліковий бал. На другій сходинці з 49-ма очками перебуває АЕК.
На рахунку Яремчука два голи та один асист у 21-му матчі за Олімпіакос у поточній кампанії.