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Гравець допоміг лідеру чемпіонату Греції розгромити одного з аутсайдерів.

Олімпіакос у рамках 23-го туру чемпіонату Греції-2024/25 гостював у Пансерраїкоса.

Центральний нападник Роман Яремчук на 62-й хвилині зустрічі замінив Аюба Ель-Каабі, за рахунку 3:0 на користь гостей, уже на 67-й отримавши жовту картку. Пізніше 29-річний українець асистував Желсону Мартіншу, який своїм голом поставив у матчі крапку.

Пансерраїкос — Олімпіакос 0:4

Голи: Ель-Каабі, 20, 27, Шикінью, 53, Мартінш, 75

На 20-й хвилині Ель-Каабі не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Після 23-х зіграних поєдинків колектив Хосе Луїса Менділібара йде першим у турнірній таблиці чемпіонату Греції, маючи 51 заліковий бал. На другій сходинці з 49-ма очками перебуває АЕК.

На рахунку Яремчука два голи та один асист у 21-му матчі за Олімпіакос у поточній кампанії.