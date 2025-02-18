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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 лютого 2025 року.

Завершилася 1090 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У Парижі відбувся саміт європейських лідерів, які скликав президент Франції Емманюель Макрон. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявляв, що на саміті, зокрема, говоритимуть про відправлення європейських військ до України після війни. Після нього Велика Британія висловила готовність направити свої війська, тоді як міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що про це поки що зарано говорити. А в Польщі сказали, що своїх військ не надсилатимуть, а натомість допомагатимуть із логістикою. Чехія, Румунія та Словенія не були присутні на саміті й висловили обурення через це.

- "Європейська правда" з посиланням на українські та американські джерела написала, що перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені представники США вимагали в українців підписати запропоновану угоду про надра. Інакше там погрожували скасувати зустріч. Попри те, що Україна відмовилася підписати документ, зустріч таки провели. За даними Telegraph, проєкт угоди, яку США передали Україні, передбачала передачу під контроль США не тільки українських рідкісноземельних мінералів, а й портів, інфраструктури та більшості ресурсів, зокрема нафти й газу.

- Зеленський заявив, що Київ не знав про перемовини між представниками США та росії, які відбудуться в Саудівській Аравії. А оскільки там не буде представників України, то Київ такі переговори не визнає. На тлі цього спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог запевнив, що вирішувати щодо мирної угоди з росією буде Зеленський й український народ.

- Зеленський заявив, що Келлог приїде до України 20 лютого. Згодом він сам уточнив: візит розрахований на три дні й почнеться 19 лютого.

- У соцмережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь, Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Отримали відсіч.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Васюківки, дві спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, триває три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему “ТОС-2” та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 21 атаку загарбників в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На Курщині Сили оборони відбили вісім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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