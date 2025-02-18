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Гравець може дебютувати за юнацьку національну команду вже наступного місяця.

Збірна Чехії U-18 оголосила перелік виконавців, викликаних на лютневий (23-26) тренувальний збір у Пісеку.

Зокрема, свій перший виклик отримав лівий вінгер Пізи U-19 Луї Буффон. Він є старшим сином легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Із Чехією 17-річний гравець пов'язаний через матір, модель Алену Шередову. У Луї також є італійське громадянство, а народився він у Турині.

Дебютувати за юнацьку національну команду Буффон може в березні, коли чехи зустрінуться з однолітками з Англії, Португалії та Франції.

На рахунку нападника чотири голи у 18-ти матчах групи Б Прімавери 2 (другий дивізіон молодіжного чемпіонату Італії).