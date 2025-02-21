До вашої уваги трансляція поєдинку жіночої Ліги націй, який відбудеться 21 лютого, розпочавшись о 19:00.
Гравчині збірної України, УАФ
21 лютого 2025, 15:00
Сьогодні, 21 лютого, відбудеться стартовий матч нового розіграшу жіночої Ліги націй, у якому збірна України зіграє проти Албанії.
Матч пройде на стадіоні Ніко Дована у Дурресі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.
Онлайн трансляція матчу Албанія — Україна:
Склад жіночої збірної України:
Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).
Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві — Фомгет).
Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Яна Малахова (Мура Нона).
Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).
Календар матчів збірної України у групі В4 жіночої Ліги націй-2025:
21.02. Албанія — Україна
25.02. Україна — Хорватія
04.04. Україна — Чехія
08.04. Чехія — Україна
30.05. Україна — Албанія
03.06. Хорватія — Україна