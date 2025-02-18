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Володимир Пятенко розповів про останні новини з розташування національної команди.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував підготовку своєї команди до стартового матчу Ліги націй проти Албанії.

"У повному складі зібралися в Антальї 17 лютого. Останньою з легіонерок приїхала Інна Глущенко із французького Лілля. Минулими вихідними наші футболістки, що виступають за кордоном, були задіяні в календарних матчах. Найважливіше, що всі мої підопічні здорові, та й погодні умови дозволяють виконувати на тренуваннях усе, що запланували.

Хоча Албанія помітно поступається в рейтингу Україні, із господарками треба бути насторожі. Албанки також прогресують — передусім тому, що все частіше одержують запрошення виступати за кордоном. Ось і кістяк збірної складають гравчині, що захищають кольори клубів з Італії, Норвегії, Косова, Фінляндії, Північної Ірландії, Туреччини, Швейцарії.

Ми вже провели теоретичне заняття, детально проаналізувавши дії албанок в останніх офіційних поєдинках — із Норвегією, Естонією та Румунією. Впадало в око, що, незважаючи на рівень підготовки суперниць, вони дотримувалися однієї тактичної схеми, 4-2-3-1.

Албанки — чіпкі, непоступливі в єдиноборствах, у них є награні комбінації при переході від оборони до атаки. Це непростий опонент. За стилістикою гри албанки нагадують збірну Греції, з якою українки доволі часто з’ясовували стосунки. Сподіваюся, накопичений досвід також стане в пригоді.

Чому в Албанії вирішили перенести матч із Тирани до Дурреса? Конкретної відповіді немає. Не виключено, що це пов’язано з підготовкою стадіону, а може — із погодними умовами. Усе ж у Дурресі, відомому курорті на Адріатиці, у лютому тепліше. Але ця передислокація для нас не має жодного значення. Дівчата налаштовані серйозно, їм байдуже, де перемагати, хоча про якусь недооцінку суперниць не може бути й мови.

19 лютого проведемо ранкове тренування, а після обіду візьмемо курс на Тирану. До речі, ми будемо проживати в столиці, адже звідти до Дурреса пів години їзди на автобусі. Як і до ще одного албанського міста — Ельбасана, де ми 25 лютого в межах другого туру Ліги націй прийматимемо хорваток", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 лютого, а потім українки зіграють проти Хорватії – 25 лютого. Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за Києвом.