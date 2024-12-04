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"Синьо-жовті" опинилися поза фінальною частиною турніру.

Жіноча збірна України після двох поразок від Бельгії залишилася без путівки до фінальної частини чемпіонату Європи-2025 у Швейцарії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Пятенко в коментарі офіційному сайту УАФ оцінив виступ своїх підопічних у попередніх матчах:

"Треба визнати, українська збірна значно погіршила свої шанси пробитися на Євро вже після першого матчу з бельгійками в турецькій Антальї, коли самі не забили, хоча гольові моменти створили, і пропустили необов'язковий другий м'яч у компенсований час. Mабуть, далося взнаки те, що українки виступали не в оптимальному складі. Відіграти фору у два голи в гостях із суперницями, які значно вище розташовуються у світовому рейтингу, дуже складно.

Матч-відповідь? Вчасним було повернення в стрій після пошкодження капітана збірної Дар'ї Апанащенко, трохи змінили тактичні шикування, зробивши акцент на активності в третій зоні, що ускладнило бельгійкам контроль м'яча. На мій погляд, у Левені українки не заслуговували на поразку, і прикро, що знову пропустили в компенсований час, коли господарки скористалися вільним простором на лівому фланзі нашого захисту. Під завісу поєдинку дуже кортіло вирвати звитягу, тому й наступали великими силами. Ризик не виправдався.

У чому переважали та в яких компонентах поступалися бельгійкам? За обсягом виконаної роботи на полі — переважали, за інтенсивністю, умінням діяти у відборі десь була рівновага. В чому господарки були кращими, так це за виконавською майстерністю, що далося взнаки в реалізації гольових моментів. Згадаймо хоча б, після яких вишуканих комбінацій суперниці забивали в Левені. Це можна пояснити тим, що в Бельгії дещо інший підхід до розвитку жіночого футболу. Там дівчата до 14 років виступають в одній команді із хлопцями й за цей період здобувають навички, які значно урізноманітнюють їхню підготовку", — вважає спеціаліст.

Пятенко також оцінив виступ українок у звітній кампанії загалом.

"Вважаю, що дівчата виступили добре, хоча й не пробилися до фінальної частини Євро. Переконаний, що накопичений міжнародний досвід стане в нагоді вже невдовзі — у Лізі націй", — додав він.

Нагадаємо, Євро-2025 серед жіночих збірних проходитиме в липні 2025 року в Швейцарії.