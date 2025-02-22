Українець готується до перегляду вечора боксу від Riyad Season.
Олександр Усик, getty images
22 лютого 2025, 12:14
Гравець житомирського Полісся Олександр Усик відвідав матч саудівського Ан-Насра.
Український об'єднаний чемпіон світу з боксу став почесним гостем матчу чемпіонату Саудівської Аравії з футболу між Ан-Насром та Аль-Іттіфаком в Ер-Ріяді (2:3).
Після фінального свистка Усик підійшов к трибунам та повторив фірмове святкування голів Кріштіану Роналду.
Наразі Ан-Наср посідає 4-те місце в турнірній таблиці саудівської Про-ліги, відстаючи від лідируючого Аль-Іттіхада на вісім очок.