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Українець готується до перегляду вечора боксу від Riyad Season.

Гравець житомирського Полісся Олександр Усик відвідав матч саудівського Ан-Насра.

Український об'єднаний чемпіон світу з боксу став почесним гостем матчу чемпіонату Саудівської Аравії з футболу між Ан-Насром та Аль-Іттіфаком в Ер-Ріяді (2:3).

Після фінального свистка Усик підійшов к трибунам та повторив фірмове святкування голів Кріштіану Роналду.

Наразі Ан-Наср посідає 4-те місце в турнірній таблиці саудівської Про-ліги, відстаючи від лідируючого Аль-Іттіхада на вісім очок.