Завершилася 1096 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Орієнтиром для мирної угоди між Україною та росією можуть стати «стамбульські домовленості» — заявив спецпосланець США Стів Віткофф.

🔸 На виборах у Німеччині лідирує Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца — свідчать дані екзитполів. Друге місце посідає партія «Альтернатива для Німеччини». Кандидат у канцлери країни Мерц заявив, що для нього абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи та досягнення незалежності від США.

🔸 У США очікують, що угоду про корисні копалини вдасться підписати вже цього тижня.

🔸 У війську розвʼяжуть питання щодо військових віком від 18 до 24 років, які добровільно доєдналися до армії ще до появи спеціального контракту — повідомив президент України.

🔸 Зеленський готовий обміняти пост президента на безпекові гарантії для України, наприклад, вступ до НАТО. Якщо вам потрібно, щоб я залишив пост, я готовий. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюся на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюся бути при владі десятиріччя. Тому це, напевне, мій фокус і бажана мрія — заявив він.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 81 боєзіткнення.

Російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував двічі у бік Вовчанська та Западного, один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районі Загризового та в напрямку Богуславки. Українські захисники відбили одну атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав Слов’янськ.

Сили оборони відбивають одну наступальну дію загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них — безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників.

На Новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито десять ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Степового. Кам’янське було атаковане НАРами.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 39-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Кожного дня наші люди протистоять повітряному терору. Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція. 

Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру. 

Дякую всім нашим партнерам, хто допомагає та розуміє це!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!