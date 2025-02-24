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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 лютого 2025 року.

Завершилася 1096 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Орієнтиром для мирної угоди між Україною та росією можуть стати «стамбульські домовленості» — заявив спецпосланець США Стів Віткофф.

🔸 На виборах у Німеччині лідирує Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца — свідчать дані екзитполів. Друге місце посідає партія «Альтернатива для Німеччини». Кандидат у канцлери країни Мерц заявив, що для нього абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи та досягнення незалежності від США.

🔸 У США очікують, що угоду про корисні копалини вдасться підписати вже цього тижня.

🔸 У війську розвʼяжуть питання щодо військових віком від 18 до 24 років, які добровільно доєдналися до армії ще до появи спеціального контракту — повідомив президент України.

🔸 Зеленський готовий обміняти пост президента на безпекові гарантії для України, наприклад, вступ до НАТО. Якщо вам потрібно, щоб я залишив пост, я готовий. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюся на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюся бути при владі десятиріччя. Тому це, напевне, мій фокус і бажана мрія — заявив він.