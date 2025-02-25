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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 лютого 2025 року.

Завершилася 1097 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У треті роковини повномасштабного вторгнення до Києва прибули лідери країн ЄС. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта

🔸 Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії. Обмеження для москви запровадили також у Новій Зеландії та Австралії. Окрім того, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії з 24 лютого 2022 року

🔸Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС у березні надасть Україні новий транш на €3,5 млрд

🔸 Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо російсько-української війни з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення. США, росія та ще 16 країн проголосували проти. ООН також підтримала й резолюцію, яку висували США

🔸 Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським для підписання угоди щодо рідкісноземельних мінералів цього або наступного тижня

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Від початку цієї доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають. На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення. Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 84 з них — безповоротно. Також знищено 18 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві антени БпЛА, антену зв’язку та пункт управління БпЛА, крім того, значно пошкоджено міномет та два автомобілі загарбників. На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бобмами зазнав населений пункт Гуляйполе. На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам’янського. На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них — із РСЗВ. На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ї окремої механізованої бригади та 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці. ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Вже традиційне засідання лідерів G7 за участю України й дуже важливий знак підтримки нашої держави та людей. Продуктивна зустріч, важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права. Звісно, ми всі прагнемо миру й прагнемо зробити мир максимально надійним та стійким. Говорили сьогодні про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає!"

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!