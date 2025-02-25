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Спеціаліст не має робочого місця з лютого 2024 року.

Іранський Естеґлал зробив солідну пропозицію Вальтеру Маццаррі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що остаточну відповідь 63-річного італійця тегеранський клуб отримає вже найближчим часом. Наразі останнім робочим місцем спеціаліста є Наполі (листопад 2023 — лютий 2024).

Маццаррі також працював із Кальярі, Торіно, Вотфордом, Інтером, Сампдорією, Реджиною, Ліворно, Пістоєзе й Ачиреале. У сезоні-2011/12 він допоміг Наполі виграти Кубок Італії.

Естеґлал після 20 зіграних поєдинків чемпіонату Ірану йде сьомим (із 16-ти) у турнірній таблиці, маючи 26 очок, що на 18 менше, ніж у лідируючого Трактора.