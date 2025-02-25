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Друга поспіль перемога підопічних Володимира Пятенка.

Жіноча збірна України в другому турі Ліги націй УЄФА-2025 впоралася з Хорватією в номінально домашньому поєдинку.

"Синьо-жовті" приймали своїх суперниць на Ельбасан Арені в Албанії. Завдяки голу Яни Котик команда Володимира Пятенка швидко вийшла вперед. Яна Калініна збільшила перевагу українок у другому таймі, після чого Крістіна Нервкла поставила в матчі крапку, скоротивши відставання хорваток.

Україна — Хорватія 2:1

Голи: Котик, 2, Калініна, 61 — Нервкла, 69

Україна: Келюшик, Басанська, Шматко, Котик, Корсун, Овдійчук (Гірін, 89), Хімич, Петрик, Андрухів (Козлова, 46), Калініна (Семків, 73), Кравчук (Глущенко, 81).

Албанія: Бачич, Врачевич, Балог, Невркла, Чаневац (Мікуліца, 87), Сліпчевич (Гуво, 74), Крзнарич, Йошчак, Маркович (Лойна, 61), Руделич, Дулчич.

Попередження: Корсун — Дулчич, Крзнарич

Турнірна таблиця групи:

Наступний поєдинок за участі жіночої збірної України відбудеться 4 квітня. "Синьо-жовті" прийматимуть Чехію.