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Черговий результативний удар португальця допоміг Ан-Насру здолати Аль-Вахду.

Ан-Наср у 22-му турі чемпіонату Саудівської Аравії-2024/25 здолав Аль-Вахду (2:0) на виїзді.

Перемогу команді Стефано Піолі принесли голи Кріштіану Роналду й Садіо Мане. Зараз вона перебуває на третій сходинці турнірної таблиці, вісьмома очками поступаючись лідируючому Аль-Іттіхаду (одним матчем менше).

Аль-Вахда — Ан-Наср 0:2

Голи: Роналду, 48, Мане, 90+10 (пен.)

Для 40-річного португальця Кріштіану це взяття воріт було 925-м у кар'єрі. На рахунку Роналду 25 голів і чотири асисти в 29 матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що нападник Ан-Насра заробив 208 мільйонів фунтів стерлінгів у 2024-му, ставши найбільш високооплачуваним спортсменом року.