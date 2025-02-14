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Португалець заробив шалені гроші торік.

Форвард Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду став найоплачуванішим спортсменом за підсумками 2024 року за версією порталу Sportico.

Загальна сума заробітку Роналду за минулий рік – 208 мільйонів фунтів (260 мільйонів доларів). Зазначається, що 175 млн португалець заробив завдяки угоді із Саудівською Аравією.

Друге місце в рейтингу посів американський баскетболіст Голден Стейт Уорріорз Стефен Каррі (153,8 млн доларів), третє — британський боксер Тайсон Фьюрі (147), четверте — нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі (135), замкнув п'ятірку лідерів форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс (133,2).

Раніше повідомлялося, що Роналду продовжив контракт з Ан-Насром.