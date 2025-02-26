Завершилася 1098 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Руслан Требушкін, який називає себе мером Покровська, записав звернення до Зеленського російською мовою із закликом укласти мирну угоду.

🔸 Україна та США узгодили угоду про спільний видобуток корисних копалин, включно з газом та нафтою — повідомило Financial Times. За даними інформагентства Agence France Presse, Україна може підписати її 28 лютого, під час можливого візиту Зеленського до Вашингтона.

🔸 Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій ішлося, що повноваження президента Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану.

🔸 Рубіо заявив, що США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала російську агресію проти України, бо вона нібито суперечить зусиллям Вашингтона посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

🔸 «Слідство.Інфо» презентує фільм-розслідування про журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України.

З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 94 КАБ; 1166 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння.

П’ять штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили шість атак в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру. Авіаудару зазнав Краматорськ.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожа авіація завдала ударів по Торецьку та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка. За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 176 окупантів, 85 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили шість танків, 19 одиниць автомобільної техніки, три бойові броньовані машини, мотоцикл та дві системи супутникового зв’язку, окрім цього значно пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили сім атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник безрезультатно намагався просунутись в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Один раз війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 412 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 79-го прикордонного загону, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Британія в цьому році забезпечить військову допомогу більш ніж 5,5 мільярда доларів. Норвегія підтверджує допомогу на рівні 3,5 мільярда доларів, також маємо підтримку енергетичної безпеки, гуманітарної сфери. Іспанія – мільярд євро в цьому році, ми дуже цінуємо таке зосередження на підтримці. Швеція готує передачу систем ППО – дякую. Данія надасть додатково 285 мільйонів доларів на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також працюємо для збільшення нашого флоту F-16 – цього року маємо вийти на всі заплановані показники. Балтійські держави разом із «нордиками» забезпечать оснащення й тренування підрозділів чисельністю в бригаду. І саме такі речі важливі для проведення ротацій у нашій армії – потрібні оснащені та навчені підрозділи, щоб підтримувати хлопців на фронті. Естонія підготувала пакет підтримки. Є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема захисту неба. Також напередодні 24 лютого ухвалені нові рішення про санкції проти Росії за війну: Євросоюз погодив новий пакет, є санкційні рішення Британії, Австралії, Нової Зеландії. Усім дякую за підтримку!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!