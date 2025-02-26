Український форвард гратиме з перших хвилин проти АЕК Афіни.
Роман Яремчук, Getty Images
26 лютого 2025, 19:20
У рамках першого півфінального матчу Кубка Греції Олімпіакос на власному полі зіграє з АЕК Афіни.
У стартовому складі господарів на це протистояння вийде нападник збірної України Роман Яремчук.
Нагадаємо, що минулий поєдинок проти ПАОКа у чемпіонаті 29-річний український форвард провів на лаві для запасних.
Склад Олімпіакоса:
Матч Олімпіакос — АЕК Афіни відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 20:00 за київським часом.