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Український форвард гратиме з перших хвилин проти АЕК Афіни.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Греції Олімпіакос на власному полі зіграє з АЕК Афіни.

У стартовому складі господарів на це протистояння вийде нападник збірної України Роман Яремчук.

Нагадаємо, що минулий поєдинок проти ПАОКа у чемпіонаті 29-річний український форвард провів на лаві для запасних.

Склад Олімпіакоса:

Матч Олімпіакос — АЕК Афіни відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 20:00 за київським часом.