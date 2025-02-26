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Український форвард дуже вдало розпочав першу кубкову зустріч із АЕК.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Греції Олімпіакос зустрівся на власному полі з АЕК Афіни.

Нападник пірейського клубу Роман Яремчук з'явився у стартовому складі своєї команди на це протистояння, і українець відплатив за довіру тренерському штабу Хосе Луїса Менділібара вже у першому таймі.

Спочатку, на 19-й хвилині, форвард збірної України допоміг своїм асистом оформити дубль Андре Орті у моменті з другим голом у ворота АЕКа

Трохи пізніше 22-й хвилині Роман Яремчук вже й сам забив гол, завдяки чому довів рахунок до розгромного — 3:0.

ВІДЕО ГОЛА ТА АСИСТА РОМАНА ЯРЕМЧУКА:

Зазначимо, що до старту цього матчу проти АЕК Афіни на рахунку 29-річного Романа Яремчука було лише два голи та один асист у 22 зіграних матчах за Олімпіакос у цьому сезоні (466 хвилини). Тепер українець має 3+2 за показниками результативності.