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Український форвард зрівняв рахунок на 18-й хвилині поєдинку шотландської першості проти Данді Юнайтед.

У рамках 28-го туру шотландської Прем'єр-ліги Данді Юнайтед зустрівся на власному полі з Гіберніаном, у стартовому складі якого вперше в чемпіонаті з початку грудня минулого року вийшов український форвард Микола Кухаревич.

В останні кілька місяців 23-річний нападник майже не грав через травму, але, схоже, із поточною формою українця справи стають дедалі краще, що він довів проти Данді.

Гіберніан пропустив швидкий гол на 6-й хвилині, проте вже на 18-й хвилині Микола Кухаревич влучним ударом головою після подачі з кутового повернув паритет на табло.

У поточному сезоні Микола Кухаревич через травму провів лише 20 матчів за Гіберніан у всіх турнірах (1179 хвилин без урахування Данді), в яких він забив 5 голів.

Портал Transfermarkt оцінює молодого українського форварда в 1,2 млн євро.