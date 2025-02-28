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Зірковий аргентинець щасливий у США.

Легендарний нападник Ліонель Мессі, який проводить залишок кар'єри у США в Інтер Маямі, висловився щодо свого майбутнього і можливого повернення до Європи.

"Моє майбутнє? Зараз я почуваюся добре і просто насолоджуюся кожною миттю своєї кар'єри.

Я насолоджуюся перебуванням у клубі, матчами, товаришами по команді, сім’єю, друзями… Я нічого не передчуваю. Я просто люблю і насолоджуюся моментом", — цитує слова Ліонеля Мессі журналіст Фабріціо Романо.

Раніше неодноразово з'являлася інформація, Ліонель Мессі може повернутися до каталонської Барселони.

