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Від наступного сезону воротарі матимуть 8 секунд для введення м'яча у гру. У разі порушення — кутовий на користь суперника.

У Белфасті, Північна Ірландія, відбулося щорічне засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, яка регулює і визначає зміни футбольних правил..

Як повідомляє офіційний сайт IFAB, під час заходу було одностайно ухвалено зміни до пункту 12.2 футбольних правил, що стосується виконання вільного удару. Це стало першою зміною цього пункту правил з 1998 року.

Так, від наступного сезону воротарі матимуть 8 секунд для введення м'яча у гру. Відлік часу розпочинатиметься, коли голкіпер чітко контролюватиме м’яч руками. Суддя використовуватиме підняту руку, щоб сигналізувати про зворотний відлік, починаючи з 5 секунд до 0.

Якщо воротар не введе м’яч у гру протягом 8 секунд, арбітр призначатиме кутовий удар на користь суперника.

Нагадаємо, що наразі воротарям дозволено тримати м’яч не більше шести секунд, а порушення цього правила карається вільним ударом із місця, де перебував голкіпер.