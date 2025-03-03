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Лео Мессі в складі команди.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив попередню заявку на березневі матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з національними командами Уругваю та Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт "альбіселесте".

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (ПСВ).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Гонсало Монтієль (Рівер Плейт), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселья (Рівер Плейт), Леонардо Балерді (Марсель), Хуан Фойт (Вільярреал), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Факундо Медіна (Ланс), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Франсіско Ортега (Олімпіакос).

Півзахисники: Леандро Паредес (Рома), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго Де Поль (Атлетіко), Есекіель Паласіос (Баєр), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Максімо Перроне (Комо), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Беньямін Домінгес (Болонья), Тіаго Альмада (Ліон).

Нападники: Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніко Гонсалес (Ювентус), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Ніко Пас (Комо), Клаудіо Ечеверрі (Манчестер Сіті), Пауло Дібала (Рома), Хуліан Альварес (Атлетіко), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сантьяго Кастро (Болонья), Анхель Корреа (Атлетіко).