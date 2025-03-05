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Наразі ж спеціаліст задоволений своїм робочим місцем у Фенербахче.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью не виключив можливості попрацювати з Рейнджерс або Селтіком у майбутньому.

Спеціаліст, пов'язаний із стамбульським клубом контрактом до кінця червня 2026 року, відзначив футбольну пристрасть шотландської Прем'єр-ліги:

"Чому б і ні в майбутньому? Кажуть, що шотландська Прем'єр-ліга — чемпіонат двох команд, але це чемпіонат пристрасті, а пристрасть у футболі — це все для мене. Грати на порожніх стадіонах, або там, де немає того вогню пристрасті, для мене це не має сенсу. Селтік і Рейнджерс — великі клуби з великою кількістю вболівальників, великими емоціями, великою відповідальністю й великими очікуваннями, тож чому б і ні?", — цитує 62-річного португальця видання The Athletic.

Нагадаємо, завтра, 6 березня, Фенербахче прийматиме Рейнджерс у першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.