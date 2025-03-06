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У найближчих матчах бразильці зіграють проти Колумбії та Аргентини.

Збірна Бразилії оголосила склад на березневі матчі відбору чемпіонату світу 2026 року.

До заявки потрапив 33-річний вінгер Неймар з Сантоса, який отримав виклик вперше за півтора роки. Остання гра Неймара у складі збірної датована 18 жовтня 2023 — тоді п'ятикратні чемпіони світу поступилися Уругваю (0:2). Всього на рахунку Неймара 128 матчів, 79 голів та 59 асистів.

Водночас зазначимо, що в національну команду не було викликано вінгера Бетіса Антоні, який розквіт новими силами після відходу в оренду з МЮ, а також форварда Ендріка з мадридського Реалу.

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Бенто Матеус (Ан-Наср).

Захисники: Даніло (Фламенго), Габріел Магальяес (Арсенал), Арана (Атлетіко Мінейро), Ортіс (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Мурільйо (Ноттінгем Форест), Вандерсон де Олівейра (Монако), Франса (Фламенго).

Півзахисники: Андре (Вулвергемптон), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Жерсон (Фламенго), Жоелінтон (Ньюкасл), Матеус Кунья (Вулвергемптон), Неймар (Сантос).

Нападники: Естеван (Палмейрас), Жоао Педро (Брайтон), Рафінья (Барселона), Родріго Гоес (Реал), Савіо (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал).

Нагадаємо, у найближчих матчах Бразилія зіграє проти Колумбії (21 березня) та Аргентини (26 березня).

Після 12 турів Бразилія ганяє лише п'яте місце у відборі ЧС-2026, відстаючи від Аргентини на сім балів.