Іспанія

Спеціаліст раніше заявив, що причиною невдач бразильця в МЮ була фізична складова.

Агент правого вінгера Реал Бетіс Антоні відповів на нещодавню заяву головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.

Керманич манкуніанців раніше поділився думкою щодо того, чому 25-річний бразилець не закріпився в АПЛ.

"Коли ти граєш проти будь-якої команди в Англії, завжди присутня фізична боротьба. Якщо в тебе немає фізичної сили, тобі буде дуже важко. Антоні зараз набагато кращий в Іспанії. Це залежить від багатьох факторів, але я гарантую, що головний із них — фізична підготовка", — вважає Аморім.

Із моменту орендного переходу (до кінця сезону-2024/25) у січні, Антоні відзначився трьома голами й двома асистами в семи матчах усіх турнірів і став претендентом на звання найкращого гравця Ла Ліги в лютому.

"Ми поважаємо думку Рубена Аморіма, але абсолютно не згодні з його аналізом. Приписувати відсутність успіхів Антоні в Манчестер Юнайтед виключно фізичною складовою є дуже поверхневим аргументом, який не відповідає дійсності. Правда полягає в тому, що Антоні не користався достатнім попитом і впевненістю в ньому, необхідними для того, щоб демонструвати свою найкращу гру. Із 15-ти матчів Аморіма на чолі Манчестер Юнайтед він використував Антоні лише в дев'яти, загалом 252 хвилини. Це лише 18.6% від загальної кількості можливого часу на полі (1350 хвилин)", — заявив виданню Marca агент Жуніор Педрозо.

Нещодавно гендиректор Реал Бетіс заявив, що бразилець хоче залишитися в клубі ще на рік.