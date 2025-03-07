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Бельгійський форвард став гравцем БАТЕ.

БАТЕ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього нападника київського Динамо иа донецького Олімпіка Ібрагіма Каргбо-молодшого.

25-річний бельгієць приєднується до білоруського клубу в статусі вільного агента, підписавши контракт до кінця 2025 року.

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Новы гулец БАТЭ👇🏼



Ібрахім Каргба!



Больш інфармацыі пра пачаткоўца на нашым сайце 🖥#ФКБАТЭ pic.twitter.com/rD6794eZkG — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 7, 2025

Зазначимо, що останнім клубом Каргбо було сербське Єдінство Уб. Раніше у Білорусі він вже виступав за Дніпро Могильов.

Нагадаємо, Ібрагім Каргбо належав Динамо Київ з січня 2020 року по січень 2023-го, провівши всього 80 хвилин за основну команду. У поточному сезоні він зіграв 7 матчів у складі Єдінства, в яких результативними діями не відзначався.