Бельгійський форвард став гравцем БАТЕ.
Ібрагім Каргбо-молодший, ФК БАТЕ
07 березня 2025, 21:59
БАТЕ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього нападника київського Динамо иа донецького Олімпіка Ібрагіма Каргбо-молодшого.
25-річний бельгієць приєднується до білоруського клубу в статусі вільного агента, підписавши контракт до кінця 2025 року.
Зазначимо, що останнім клубом Каргбо було сербське Єдінство Уб. Раніше у Білорусі він вже виступав за Дніпро Могильов.
Нагадаємо, Ібрагім Каргбо належав Динамо Київ з січня 2020 року по січень 2023-го, провівши всього 80 хвилин за основну команду. У поточному сезоні він зіграв 7 матчів у складі Єдінства, в яких результативними діями не відзначався.