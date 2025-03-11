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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 березня 2025 року.

Завершилася 1111 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Володимир Зеленський уже в Саудівській Аравії — сьогодні нові переговори зі США щодо війни.

🔸 Міноборони планує викупити всі дрони, які вироблять в Україні цього року. Йдеться про приблизно 4,5 млн одиниць. Уряд спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд гривень.

🔸 Олександр Сирський вирішив посилити українські підрозділи на Курському напрямку, де наступають росіяни. Він запевняє, що в оточення українські війська не потрапляли .

🔸 США скасовують 83% програм USAID після 6-тижневого перегляду. Загалом скасовано 5200 контрактів.

🔸 Трамп заявив, що ані Україна, ані росія "не мають карт" для мирних переговорів, але він запевнив: Вашингтон "збирається зупинити цю безглузду війну".

🔸 США не припиняли надавати розвіддані для оборонних потреб України — заявив спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф.

🔸 Старший радник президента США Ілон Маск стверджує, що кібератака на його соціальну платформу X відбувалася з IP-адрес, "які походять з України". При цьому він заявив, що "не знає, що це точно було". Про це Маск сказав в інтерв’ю Fox Business.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. Наші оборонці успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, на даний час точиться п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири гармати, одну БМ-27 “Ураган”; крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилося сім боєзіткнень. В той же час авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Воскресенка, Новогеоргіївка, Шевченко, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 39-ої окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують навалу противника та завдають йому значних втрат.