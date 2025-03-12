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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 березня 2025 року.

Завершилася 1112 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та України. За її результатами, США зобов’язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України. Україна ж висловила готовність негайно запровадити 30-денний режим припинення вогню.

🔸 Воєначальники 30 європейських країн і країн НАТО долучилися до форуму у Парижі. Головна тема — війна в Україні.

🔸 Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковські заявив, що його країна додатково закупить 5 тисяч терміналів Starlink для захисту інтернету в Україні.

🔸 путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України — пише Bloomberg.

🔸 Трамп заявив, що готовий знову запросити Зеленського до Білого дому. Про це він сказав після закінчення перемовин у Саудівській Аравії. Він також анонсував нову зустріч із російською стороною, яка має відбутися "незабаром".

🔸 "Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати й постачати Україну", — сказав Дональд Трамп під час своєї пресконференції. Разом з цим він заявив, що проведе розмову з путіним і сподівається, що той погодиться на тимчасове припинення вогню у війні проти України.

🔸Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після "завершення війни". Президент Франції додав, що "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 700 дронів-камікадзе та здійснили більшияк 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник від початку доби шість разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового, де українські захисники зупинили 13 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони в напрямках населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Майського, Часового Яру та Ступочок. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

Тридцять два рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 54 штурмові дії противника, ще дев’ять боєзіткнень тривають досі. Авіаційних ударів зазнали Нова Полтавка, Покровськ, Гродівка, Звірове та Леонтовичі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 154 окупантів, з них 120 — безповоротно. Українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три одиниці автомобільної техніки, гармату, міномет, сім розвідувальних БпЛА та один ворожий ретранслятор; також пошкодили гармату та автомобіль противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. Сім боєзіткнень наразі тривають. Некерованими авіаційними ракетами ворог вдарив по населених пунктах Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове. Наразі незавершеними залишаються два боєзіткнення. Від ворожої авіації постраждав населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. Авіаційних ударів ворог завдав по районах населених пунктів Бургунка, Вірівка, Матросівка та Корсунка.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 33 боєзіткнення, також загарбницька армія завдала 13 авіаударів, скинувши 15 КАБ, та здійснила 240 обстрілів, зокрема дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 406-ї окремої артилерійської бригади, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.