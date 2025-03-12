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Український чемпіон з боксу та гравець Полісся обрав Реал Мадрид.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та журналу The Ring Олександр Усик, який за сумісництвом є гравцем житомирського Полісся, дав свій прогноз на плей-оф Ліги чемпіонів поточного сезону.

Український боксер у своєму TikTok записав відео, в якому вважає, що найпрестижніший клубний єврокубок знову завоює мадридський Реал.

При цьому зазначимо, що фінал версії Усика ми вже точно не побачимо, оскільки лісабонська Бенфіка напередодні вилетіла від каталонської Барселони.

Розклад і результати матчів плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25 доступний за цим посиланням.