Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та журналу The Ring Олександр Усик, який за сумісництвом є гравцем житомирського Полісся, дав свій прогноз на плей-оф Ліги чемпіонів поточного сезону.

Український боксер у своєму TikTok записав відео, в якому вважає, що найпрестижніший клубний єврокубок знову завоює мадридський Реал.

При цьому зазначимо, що фінал версії Усика ми вже точно не побачимо, оскільки лісабонська Бенфіка напередодні вилетіла від каталонської Барселони.

@oleksandr.usyk What is you predict ?🤔⚽️#усик #usyk #oleksandrusyk #ucl #championsleague ♬ оригінальний звук — Oleksandr Usyk

Розклад і результати матчів плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25 доступний за цим посиланням.