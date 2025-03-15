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До розташування "зелено-жовтих" приєднаються Ендрік, Алекс Сандро й Лукас Перрі.

У заявці збірної Бразилії на матчі проти Колумбії та Аргентини у кваліфікації ЧС-2026 відбулися три зміни, передає офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Повідомляється, що після консультацій із медичним департаментом "зелено-жовтих" було прийнято рішення відкликати з національної команди Едерсона (в. Манчестер Сіті), Даніло (з. Фламенго) і Неймара (п. Сантос). Замість них керманич збірної Бразилії Дорівал Жуніор розраховуватиме на Лукаса Перрі (в. Ліон), Алекса Сандро (з. Фламенго) і Ендріка (н. Реал Мадрид).

Заявка збірної Бразилії :

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Бенто (Ан-Наср), Лукас Перрі (Ліон).

Захисники: Габріел Магальяес (Арсенал), Гільєрме Арана (Атлетіко Мінейро), Лео Ортіс, Веслі, Алекс Сандро (всі — Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Мурільйо (Ноттінгем Форест), Вандерсон (Монако).

Півзахисники: Андре, Матеус Кунья (Вулвергемптон), Бруно Гімараес, Жоелінтон (обидва — Ньюкасл), Жерсон (Фламенго).

Нападники: Естевао (Палмейрас), Жоао Педро (Брайтон), Рафінья (Барселона), Родріго, Вінісіус Жуніор, Ендрік (всі — Реал Мадрид), Савіньйо (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, 21 березня бразильці прийматимуть збірну Колумбії, тоді як 26-го зустрінуться з аргентинцями на виїзді.

Після 12-ти зіграних матчів колектив Дорівала Жуніора йде п'ятим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 18 залікових балів.