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Серйозна заява від колумбійця.

Капітан збірної Колумбії Хамес Родрігес заявив, що національна команда Аргентини виграла Кубок Америки — 2024 завдяки допомозі футбольних суддів. Його слова наводить Marca.

"Аргентина виграла фінал Кубка Америки завдяки суддівським рішенням, і саме тому ми не стали чемпіонами минулого літа. Я впевнений, що суддя справив величезний вплив на результат фінального матчу.

У фіналі в ворота Аргентини не було призначено мінімум два пенальті. Очевидних пенальті. Чому не були опубліковані аудіозаписи ВАР, як в інших матчах турніру? На мій погляд, це все дуже дивно", — заявив Хамес.

Зазначимо, що збірна Аргентини у фіналі Кубка Америки — 2024 мінімально здолала збірну Колумбії (1:0).